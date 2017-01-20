超帶種！強國「拎火哥」手提噴火瓦斯桶出火場

拎火哥將瓦斯桶拿下樓。（圖擷自YouTube）

2017-01-20 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕瓦斯桶中因為有易燃物，如果起火會相當危險。不過中國一位勇敢的消防員最近卻從火場中提著已著火的瓦斯桶往外衝，避免火勢擴大。

綜合外媒報導，中國江西宜春市之前發生一起火災，5樓住戶的瓦斯桶突然起火，消防隊於是前往救火。然而其中一個著火瓦斯桶的開關被燒壞、無法關閉，消防員程其民於是自告奮勇將燃燒中的瓦斯桶拎起往樓下門口衝出。後來程其民成功將瓦斯桶帶出火場，也沒有任何人因此受傷。

許多網友看到消防員這樣勇敢的拎著瓦斯桶往外跑都大讚，有人直言，「他是一個真正的勇士。」、「英雄！」、「應該給他加薪。」

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