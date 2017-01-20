川普好忙！ 美國總統就職日行程滿檔
2017-01-20 19:50
川普就職日行程滿檔。（彭博社）
〔即時新聞／綜合報導〕川普今天（20日）將成為第45任美國總統，數十萬民眾將湧入華府，川普就職典禮行程滿檔，從19日林肯紀念堂（Lincoln Memorial）的音樂會揭開序幕，20日從早到晚都有慶典，最後21日在國家大教堂的跨宗教祈禱會畫下句點。
川普就職大典行程超滿，美國時間20日上午先與歐巴馬夫妻茶敘後，9點半將舉辦音樂會，11點半副總統彭斯（Mike Pence）先宣誓就職，重頭戲在中午12點（台灣時間21日凌晨1點），川普將在首席大法官羅伯茲（John Roberts）帶領下宣誓就任第45任美國總統。
20日下午3點至5點，川普與彭斯將會沿賓州大道步行前往白宮，全程2.4公里，一旁支持者與抗議民眾將一起為他夾道「歡呼」。晚間7點至11點，川普與彭斯夫婦也會連續出席3場就職晚會。
21日上午10點，川普與彭斯將參加在華府國家大教堂參加跨宗教祈禱會，結束就職典禮宣告落幕。不過同一時間，抗議川普的婦女大遊行也會在華府登場。
此次就職典禮美國警方出動2.8萬名警力，估計維安費用逾1億美元（約新台幣31.5億元），整個典禮燒掉2億美元（約新台幣63億元），成為史上最貴就職典禮，維安費用將由納稅人買單，至於其他則由川普「總統就職委員會」募得9千萬美元。
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