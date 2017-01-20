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好消息！義大利雪崩 救難隊發現6生還者

義大利之前發生雪崩，30多人遭活埋。（路透）

2017-01-20  19:32

〔即時新聞／綜合報導〕義大利山區一間飯店日前因發生雪崩，造成30餘人遭活埋，不過救難隊剛剛發現了有6名生還者。

綜合外媒報導，義大利18日晚間發生多次地震，造成義大利東部大薩索山（Gran Sasso）山腳一間飯店因雪崩被掩埋，當時有30餘人遭活埋。原本這些失蹤的活埋者被認為存活的機率不高，但救難隊在事發36小時後，卻發現了6名生還者。

救難隊已經要求救援直升機前來支援，希望盡快將這些生還者救出。目前此雪崩已造成4人死亡、還有20多人仍失蹤。

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