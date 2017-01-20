英財長：川普上任 不確定性更甚英國脫歐

英國財政大臣哈蒙德認為，任美國總統的川普將帶來更多的未知數。（路透）

2017-01-20 18:54

〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）今日（20）表示，和英國脫離歐盟相較之下，將就任美國總統的川普很可能創造更多的未知數。

路透報導，哈蒙德在瑞士渡假假勝地達沃斯（Davos）關於歐盟的綜合論壇上表示，「英國脫歐已（為歐盟）帶來不確定因素。我認為，美國政府換人當家，為歐盟帶來更巨大的不確定因素。」

身為前外交大臣的哈蒙德也表示，歐盟各國對俄國的安全威脅程度有相當大的歧見，而且「身為俄國鄰國的歐洲活卻在美國安全傘之下，任何改變歐洲穩定現狀的事將為歐盟掀起陣陣波瀾。」

歐盟28個成員國中有22國為北約（NATO）成員，其中多國認為，以美國為首的北約是對抗俄國走強的唯一防禦選項。路透指出，即將就任美國總統的川普表態欣賞俄羅斯總統普廷，讓各國開始擔心如何分攤北約盟國的安全成本。