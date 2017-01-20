金正恩此刻想測試導彈 美情報員：其實是測試川普

金正恩最近打算進行導彈測試。（路透）

2017-01-20 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普即將就職，不過北韓領導金正恩卻打算在這個時間點進行導彈測試。美國官員因此認為，北韓這樣動作的背後，似乎有著威脅川普就職的濃厚意味。

川普的就職典禮將在數小時後舉行，不過綜合外媒報導，金正恩最近正在準備一個升級型洲際導彈的測試，最快會在今天進行測試。雖然美方目前還未掌握北韓導彈測試的確切範圍與時間，但美國官員認為，平壤這樣的動作應該是想挑釁川普政府。

美國一位情報員也告訴《路透》，如果北韓真的進行了導彈測試，真正的目的其實是要測試川普，而非測試導彈系統。「北韓應該是想看川普會如何面對挑釁，而且如果北韓真心想要逗弄川普，他們一定會馬上行動。」