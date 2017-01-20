日本最萌制服妹出爐！ 網友：隨便一套都屌打台灣

日本制服品牌舉辦「最適合穿制服的男女」大賞。（圖截取自https://narrow.jp）

2017-01-20 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本制服品牌「CONOMi」連4年舉辦「全日本最適合穿制服的男女」票選，得獎者除了可以登上品牌型錄，還能獲得10萬日圓的獎金，更與演藝經紀公司合作，有機會出道當藝人。

本屆的票選結果於昨天出爐，趕快先來看萌萌的少女、還有美美的制服淨化眼球<3









大賞

來自栃木的高三生鈴木えりか從2500名少男少女中脫穎而出，奪得大賞

她身上制服算是基本款，深藍色的西裝外套、方格百褶裙配上紅色蝴蝶結

但是她甜美清新的笑容讓人超融化>///<









準優勝

獲得準優勝的分別是大阪的高三女孩小川沙樹

她身穿淺灰色針織外套、配上粉白格紋的短裙，搭配氣質的笑容，頓時覺得青春真美好♡♡









另外還有來自愛媛的柚木美音







值得一提的是，這次的佳作獲獎者中有2位小學六年級的女生

分別是來自埼玉的高山木乃夏

與新瀉的加藤詩織

兩位超齡的表現深受評審青睞，也讓人不禁感嘆，原來現在日本小學生除了外表早熟之外，連制服也這麼講究啊QQ









以下是其他的佳作獲獎者









看完女生，再來看看男生得獎者

大賞是大阪的高二生藤崎太一

嗯，這條格紋褲真的不是人人都能駕馭得了









準優勝是來自奈良的高三生KEIGO









特別賞是來自東京的藤原劍之助

這套制服感覺相當休閒，一不小心還以為是在看UNIQLO的型錄







因為這算是根據顏值來挑選的比賽，所以每位獲獎者身上穿的制服剪裁、樣式變化不算很明顯。

不過其質感還是讓眾多台灣網友感嘆： 「日本人的美學真不是蓋的...隨便一套都遠勝台灣QQ」









另外也有毒舌網友回想起去年底的「最可愛日本女高中生」選拔..

表示「怎麼這次的制服妹每個都比較好看？！」

只能說青菜蘿蔔各有所好啦，不知道你最喜歡哪一款的制服妹呢？！