川普上任前夕 美選民投書：我後悔投他了啦...

川普即將就任成為美國總統。（美聯社）

2017-01-20 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕川普今晚將就任美國總統，不過一名川普支持者最近卻投書媒體，自稱選後就後悔投票給川普，批評川普為煽動家，並坦言是歐巴馬健保政策，讓她失望之餘決定投給川普。

美國中西部民眾雪莉（Sherri Underwood）投書網路媒體《Vox》，她坦言川普當選令他感到興奮，但川普選後上節目，卻收回追查希拉蕊電郵的競選承諾，讓她意識到自己投給了一個「煽動家」。

至於為何投給川普，她表示自己不喜歡川普也不喜歡希拉蕊，比較想投給魯比歐（Marco Rubio）或桑德斯（Bernie Sanders），但無論如何她必須做出選擇，最後逼她做決定的，是歐巴馬令人失望的健保政策。

雪莉表示，她原先期待川普承諾會廢除歐巴馬健保政策，但她現在擔心川普可能又要食言。她也批評川普讓女婿出任顧問、任命一堆億萬富翁入閣。

此外，雪莉認為看錯人讓她覺得自己很丟臉，真希望自己當初沒投給川普，並呼籲其他後悔的民眾一起上臉書專頁「我後悔2016投給川普」（I Regret Voting For Trump in 2016）說出自己看法。