川普就職在即 典禮維安費用高達31億！

美國總統當選人川普邁入就職倒數，為防示威者抗議，不僅須數月前研擬詳細計畫，官方還投入大量人力加強戒備，估計光維安費用逾1億美元。（法新社）

2017-01-20 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普邁入就職倒數，為防示威者抗議，不僅須數月前研擬詳細計畫，官方還投入大量人力加強戒備，估計光維安費用逾1億美元（約新台幣31.5億元）。

綜合媒體報導，這次就職典禮，因至少有80萬至90萬民眾共襄盛舉，加上死亡威脅，導致情勢緊張，馬虎不得，因此還出動國會警察局、聯邦調查局、特勤局、國家公園管理局、國民衛隊，以及地方執法人員，預估需耗費逾億美元在維安工作上。

另外，就職典禮本身預算也高達3000萬美元（約新台幣9億4600萬元）。據悉，就職典禮開幕儀式，將在美國當地時間上午11時30分舉行，到時候現場將有2萬8000名維安人員，以及5000名國民衛兵，進駐市中心周圍，包括街道、十字路口、人潮與屋頂等，確保遊行路線安全。