馬尼拉穆斯林示威 要杜特蒂離川普遠一點
2017-01-20 16:03
百位穆斯林抗議人士集結駐馬尼拉美國大使館，要川普別惹菲律賓人。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕即將走馬上任的美國準總統川普對穆斯林持高度懷疑，讓菲律賓穆斯林相當不悅；菲國總統杜特蒂承諾制定獨立美國的外交政策。左翼穆斯林維權人士在一片吵雜的抗議聲浪中呼籲，杜特蒂勿信口開河、並遠離即將走馬上任的美國準總統川普。
美聯社報導，駐馬尼拉美國大使館附近集結超過200位穆斯林抗議人士，他們燃燒美國國旗、要求駐菲美軍撤離菲國；他們也高舉標語「唐納川普，別惹菲律賓人」。目前菲國軍隊阻擋這群抗議人士接近美國大使館的大門。
抗議人士表示，對移民者和穆斯林口出惡言的川普，比歐巴馬更讓人擔憂。
該抗議活動的領導人雷耶斯（Renato Reyes）表示，「歐巴馬的帝國主義裹著一層糖衣，川普的帝國主義卻是朝你撲面而來」，因此杜特蒂「應秉持他的獨立外交政策」。
歐巴馬批評杜特蒂致命的掃毒行動，讓杜特蒂反擊歐巴馬。川普就職典禮在即，杜特蒂也派遣他的國家安全顧問以及新聞秘書長參加川普的總統就職典禮。
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