中外交部再批台：美國只邀駐美大使參加就職典禮

2017-01-20 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普即將就職，我國代表團由前行政院長游錫堃率團出席。但中國外交部今日再批台灣，直指某些勢力炒作要台灣派出代表團參加就職典禮，已破壞中美之間的關係。

綜合媒體報導，中國外交部發言人華春瑩昨日向美國呼籲，拒絕台灣代表團出席川普就職典禮，她在今日重申相同立場，提到美政府只會邀請駐美大使出席儀式，不會邀請、鼓勵其他國家派團出席，華春瑩還說，台灣派出代表團是某些勢力炒作的結果，藉機破壞美中之間的關係。