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人類近親悲歌 美研究：60％靈長類面臨絕種危機

2017-01-20  15:54

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據美國《科學先端》（Science Advances）的最新研究，人類的近親靈長類正面臨「滅絕危機」，有60％的靈長類動物存亡堪慮，而牠們所有的威脅都是人類所致。

研究人員針對504種靈長類的保育狀態進行評估，發現全球有4分之3的靈長類種類數量正在減少，令人感到擔憂。

靈長類是生物學上與人類親緣關係最近的動物，包括人猿、猴子、懶猴、狐猴和眼鏡猴等。然而，牠們卻面臨諸多威脅，包括棲地消失、人類狩獵和非法寵物販賣等，全是人類活動所致。

另外，採礦、畜牧、伐木、石油鑽井和產業化農產等人類活動，都會導致熱帶森林劇烈減少，以致靈長類的棲地喪失。

研究作者、 伊利諾斯大學學者加柏（Paul Garber）指出，靈長類處境之惡化，超乎人類的想像；全球靈長類正面臨大規模滅絕。

加柏提出警告，若人類在接下數十年要拯救靈長類，就必須由政府與商業開始做起，否則這些物種將會絕跡。

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  • 根據美國最新研究，人類的近親靈長類正面臨「滅絕危機」，有60％的靈長類動物存亡堪慮。（圖截自Paul Garber）

    根據美國最新研究，人類的近親靈長類正面臨「滅絕危機」，有60％的靈長類動物存亡堪慮。（圖截自Paul Garber）

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相關關鍵字： 保育 熱帶雨林 絕種危機 靈長類
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標題：人類近親悲歌 美研究：60％靈長類面臨絕種危機


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