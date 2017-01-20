「動物園根本是監獄！」 澳3歲童成熟發言被讚爆

歐利去過動物園後認為，「這樣不對，動物園根本就像『監獄』，牠們並不頑皮，更沒有做錯事！」。（圖擷自每日郵報）

2017-01-20 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕小朋友參觀動物園總是相當興奮，不過澳洲一名3歲男童歐利（Ollie Augustus）卻異常冷靜，他對動物被關在動物園感到憤怒，並譴責動物園「不是好人」，說法被網友讚爆。

《每日郵報》報導，歐利的母親凱莉（Kylie Augustus）日前帶他到距離墨爾本65公里外的希斯維爾野生動物保護區（Healesville Sanctuary），原本預料歐利會感到興奮，沒想到歐利卻生氣了，凱莉把歐利的發言上傳臉書，獲得網友好評。

歐利激動表示，「這些人（指動物園）不是好人！」並強調，「這樣不對，動物園根本就像『監獄』，牠們並不頑皮，更沒有做錯事！，牠們只是想要出去，但牠們出不去！」

報導指出，事件發生在去年10月，凱莉最近才把影片上傳臉書，立刻在網路上瘋傳，網友紛紛稱讚歐利，「他是大家的未來，我很驕傲！」、「未來有希望了」、「他100%正確，聰明的孩子」、「孩子天生就有同情心，反觀大人...」，不過也有人表示「其實野生動物保護區，可以妥善管理動物，並讓動物有足夠空間。」

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