川普上任象徵「新學期」 日漫畫精準呈現國際局勢！
2017-01-20 15:13
日本漫畫家畫出國際局勢，獲得網友好評。（圖擷自東京新聞（中日新聞）政治部twitter）
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普將上任，國際局勢可能因此改變，日本漫畫家佐藤正明日前發表諷刺插畫，把川普上任取名為「這個新學期」，精準畫出當前國際局勢，總統蔡英文也成為插畫角色。
佐藤正明日前在《中日新聞》發表諷刺插畫，把場景設定在教室內，各國領導人都換上學校制服，並把插畫取名為「這個新學期」，用學校凸顯川普上任後的國際局勢，獲得網友好評。
插畫中川普儼然是班上的老大，他坐在教室最中間與中國國家主席習近平激動對嗆，菲律賓總統杜特蒂則翹腳一臉不屑，看起來頗有狂人風範。
蔡英文與日本首相安倍晉三則坐在最前排，兩人都愁容滿面，當中蔡英文還被習近平的紙團砸中，顯示兩岸關係不穩定；坐在後排的北韓領導人金正恩則射出紙飛機，還差點射中安倍。
插畫也凸顯歐洲局勢，德國總理梅克爾、法國總統歐蘭德和英國首相梅伊3人形成班上的小團體；俄羅斯總統普丁與敘利亞總統阿塞德則成為班上異類，站在窗邊討論事情。
此外，插畫也畫出南韓總統朴槿惠，但只被秀出小頭像，暗示被彈劾的她可能已轉學或遭退學。
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