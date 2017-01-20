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殘酷的歷史照片：19世紀西方著迷的人體畸形秀（慎入）

美國曾流行百年有餘的人類畸形秀。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-01-20  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕19世紀到20世紀初，美國相當流行「畸形秀（Freak Show）」，將畸胎動物、畸形嬰兒、外表不同常人的人類以馬戲團形式巡迴演出，民眾以獵奇的角度觀賞他們，業者甚至為此跑遍全美國、就為了找出這些殘疾人士，讓他們進入馬戲團工作，並藉機謀取暴利。

最近，The Thanatos Archive網站公開了一系列當時被拍下的檔案照片。

↓甲狀腺亢進患者在當時也成為馬戲團表演者

↓「活骷髏」 Issac W. Sprague身高165公分，體重僅20公斤

↓畸胎與連體嬰也是當時的賣點

↓Lucasie一家都是白化症患者

↓一些尺寸異於常人的表演者

↓這是來自中國的侏儒症患者

↓沒有下半身的女孩

↓Laloo與他的弟弟是寄生雙胞胎，弟弟沒有頭，用四肢連著他的胸部

↓Frank Lentini是有三條腿的男人，在當時的馬戲團是熱門表演者

隨著醫學進展，過去會被認為可怕、神秘的殘疾人士與動物，現在已經能得到人們的理解與同情，但從這些照片可以看出在當時，只要你長得和其他人不一樣，就得拿著自己的不幸來交換餬口的機會。

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標題：殘酷的歷史照片：19世紀西方著迷的人體畸形秀（慎入）


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