五國聯軍進駐甘比亞 下通牒要敗選總統下台

2017-01-20 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕前甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh）在總統大選敗下陣來，但他不但拒絕下台，還宣布全國進入緊急狀態。西非5個國家已派出軍隊進入甘比亞，並對賈梅發出最後通牒，如果不依程序下台就要軍事介入。

綜合外媒報導，賈梅專政長達22年，此次尋求5連任失利，但他直指選舉過程中出現錯誤，呼籲重選。賈梅還趕在總統當選人巴洛19日宣誓就職前，於17日宣布全國進入緊急狀況，當天獲國會批准可再合法掌權90天。

當選人巴洛（Adama Barrow）則在甘比亞駐賽加內爾大使館宣誓就職，西非國家經濟共同體（ECOWAS）已動員軍隊，包括塞內加爾、奈及利亞、迦納、多哥和馬利，軍隊在進入甘比亞後暫停行動，對賈梅發出最後通牒，主席Marcel Alain de Souza表示，如果賈梅在週五中午前仍不願意下台，他們將會以軍事行動介入。