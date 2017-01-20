中國知名主持人周立波 在美持有槍毒被逮

2017-01-20 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國著名主持人、脫口秀演員周立波於紐約當地時間19日凌晨0時7分，在長島萊廷頓（Lattingtown）駕車被警方攔下，發現其車內藏有槍枝和毒品，周立波和同車男子唐爽當場逮捕。

據《世界新聞網》報導，當時警方接獲民眾報案，指稱有賓士在道路上蛇行，而且駕駛邊開車還邊使用手機，員警隨後攔下這輛黑色賓士，赫然在後車座上看到黑色槍套，沒收了1把.38口徑手槍，並搜出了2袋古柯鹼。

開車的周立波和在副駕駛座的唐爽被依非法持有管制藥物、非法持有武器、非法持有槍支等罪名逮捕，周立波更多了一條開車使用手機的罪名，兩人在今日將上法庭審理。

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