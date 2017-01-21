【真實歷史】32男1女受困荒島7年 上演屍山血海爭奪戰...

和子在島上有如眾男人爭奪的「寶藏」一般。（《安納塔漢傳》劇照）

2017-01-21 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕二戰尾聲，32個男人與1個女人，受困於太平洋孤島上長達7年，期間發生了一系列圍繞著兩把手槍和唯一女人占有權的死亡事件，且讓我們一起回顧這段充滿血腥殺戮與人性黑暗面的歷史吧...

一切的開端

1939年，時年16歲的比嘉和子為了依靠身在南洋的哥哥，從沖繩輾轉來到了巴坎島。她在島上認識了一名沖繩出身的青年比嘉正一，並於18歲那年跟他結婚。

1944年，正當戰爭即將結束時，比嘉正一的公司「南陽興發」派遣這對年輕夫妻與丈夫上司日下部一行三人前往安納塔漢島，管理當地土著種椰子。才到當地沒多久，一日正一因故乘船離開時，美軍好巧不巧對該島實施空襲，正一從此音訊全無。身處孤島的和子被迫與老公的上司相依為命，也許是日久生情，他們隨後結為夫妻。那年，她21歲。



1952年，已回到日本，時年29歲的比嘉和子。（朝日新聞）

海上漂來的危機

1944年6月12日，安納塔漢島附近數艘運送戰備物資的鰹魚漁船遭美軍擊沉，船上倖存的船員們設法游到島上求救，合計31個男人。這群人裡面有10個軍人，另外21人是從屬於軍隊的船員，他們年紀大多在血氣方剛的20來歲，最年輕的只有16歲。

和子與丈夫日下部看到遠道而來的日本國人都非常高興，連忙將自己的食糧分給他們，並治療了他們的傷勢。然而，島上居民突然暴增了31人，存糧短缺便是他們面臨到的第一個難題，在把原本飼養的雞和豬都吃完後，他們便開始挨餓。

幸好天無絕人之路，在島上原住民的指導下，這群日本人試著捕魚、蝙蝠、老鼠、椰子蟹等野生動物食用，加上水果栽種獲得成功，他們的食物需求終於步上軌道，但仍有許多需求是無法獲得替代的...



衣不蔽體的和子對血氣方剛的男人們來說，極具誘惑力。（《安納塔漢傳》劇照）

日本戰敗，島上日人卻不願相信

1945年8月，隨著日本天皇宣布戰敗，這場戰爭也寫下了句點，但這些幾乎與世隔絕的人們，卻無從得知這條消息。美軍曾試圖勸降，以喇叭喊話「日本已經投降了，島上的人盡快出來投降，我們會送你們回家」，但島上的日本人卻不肯相信，紛紛跑到山中躲了起來。隨後，原住民也都逃了出去，自此，島上就只剩下33個日本人了。

接下來的事態不難預測，由於島上生活枯燥乏味，男人們越發暴躁，常因雞毛蒜皮的小事就大打出手。而且，全島只有和子一個女人，加上島上布料短缺，和子全身只圍了條破布，20來歲年輕女性充滿誘惑的身體曲線，無時無刻不在刺激著本已極為浮躁的男人們。

一名年長者看出不妙，便主持婚禮讓和子與日下部在大家面前結為夫妻，試圖以這種方式讓其他男人死心，藉此防止未來會發生的紛爭，並讓他們在結婚後遠離其他男人獨自生活。



「誰擁有槍，誰就是和子的老公」這個共識在男人間持續發酵。（《安納塔漢傳》劇照）

噩夢的開端

又過了一年，1946年8月他們在山中發現了過去墜毀的美軍戰鬥機殘骸，並從中找到了四把不堪使用的手槍與70枚實彈。這四柄手槍原都已損壞，但在兩名熟悉槍械的軍人維修下，竟修好了兩把並各自收歸持有。從此，島上33人之間平等的地位便逐漸崩壞。

由於持槍兩人原本就是死黨，讓事態朝著危險的方向加速轉變。有一天，平時與他們兩人不合的另一個人遭「麵包樹上掉落的果實砸死」，目擊證人只有擁槍2人組，更讓其他人心中揣揣不安，懷疑其死因並不單純。

隨著時間過去，圍繞著和子的競爭越來越明顯，持有槍枝的其中一人更直接恐嚇和子道「做我的女人，不然就一槍斃了日下部」，在這樣的情況下，日下部不得不低頭，拱手將老婆讓出，並離群索居。

島上的恐怖平衡僅維持不到一年，持槍的兩人在酒後發生內鬨，其中一人遭開槍打死，兩柄槍都落入另一人手中。得到所有槍枝後的他成了島上的決對主宰，更順理成章地霸占了和子，並開始過著小夫妻生活。

然而，三個月後，那名獨自擁有兩柄槍枝的男人在釣魚時離奇墜海淹死，目擊者只有和子與日下部兩人，不過眾人都知道死者是游泳高手，至於是意外還是他殺，到最後都不得而知，此事讓島上氣氛更為詭譎。



和子在島上被迫換了數名「丈夫」。（《安納塔漢傳》劇照）

一連串死亡事件

男人死後，這兩柄手槍落入日下部與另一名男子手中，這下便換成他們與和子三人開始了一女事二夫的同居生活。這也讓島上男人們產生了一個共識：「誰有槍誰就能當和子的男人」。

這樣的生活過不了多久，日下部便被另一名男子槍殺，兩柄槍再度落入同一人手中。該男立即擁槍自重，與和子展開夫妻生活。直到兩年後該男「被淹死」，槍枝易手，島上權力又一次大洗牌。

過去一連串駭人事件，使大家人人自危，那名年長者再度提議「讓和子自己選擇一名男人作為正式丈夫，大家都要祝福他們，並不再找麻煩」，接著更率眾把「招來厄運」的兩柄手槍扔進大海裡。



和子生活孤島7年來第一次看到同性（右一，美軍少校的妻子）。（擷自網路）

和平再臨？

經歷這個重大的轉折點後，大家都覺得和平會重新回到這個小島上。然而，死亡事件並未因此止息，在他們把槍械丟掉後，仍有4人不是失蹤就是死了。從第一名死者出線至今過了5年，32個男人中只剩下19人，令男人們終於狠下了心要殺掉和子這個「罪魁禍首」。

就在眾人議定要處決和子的前夕，一名男子於心不忍，偷偷造訪和子住處，告知她那個恐怖的計畫。知悉此事的和子連夜逃離家園並潛入叢林，開始了艱辛的逃亡生活。33天後，她發現了海上的美國船隻，於是迅速爬到樹上，脫下殘破的衣物拿在手上揮舞，同時大喊並成功吸引美軍注意。在搭上救難小艇離開這座島時，和子已在島上度過了6個年頭，換過了無數個丈夫。



男人們歡呼著離開生活七年的這座孤島。（擷自網路）

逃出生天

和子跟隨美軍至鄰近的塞班島休養月餘，接著再從關島美軍基地輾轉回到日本。引起舉國轟動的她，旋即把島上發生的種種事情，連同島上人們的名字，一一詳述，希望透過官方的力量帶這群仍於孤島上打仗，「大日本帝國最後的皇民們」返回家鄉。

經過反覆勸說，島上的男人們終於相信日本戰敗，僅存的19人在1951年6月26日投降，並被美軍送回日本。幾天後他們抵達羽田機場，並受到民眾熱烈歡迎，人們以為他們早已戰死，多數人都曾被舉行過葬禮。面對蜂擁而至的媒體，倖存者雖有默契地隱瞞島上發生的種種事情，但由於彼此間講述的矛盾處非常之多，追問下他們不得不道出原委。

他們在島上發生的種種事件隨即被大肆報導，報紙、雜誌等刊物，把和子稱做「安納塔漢島女王」、「擁有32個面首的女人」、「蜂王」、「獸慾和奴隸」、「魅惑男人的女人」等等，她的故事更被影劇產業改編成電影《安納塔漢島》，由她本人主演。然而，和子的演藝生涯隨著故事熱度消退急轉直下，不得不做脫衣舞孃餬口的她，更受輿論爭議所苦。



抵達羽田機場後獲民眾夾道歡呼。（擷自網路）

「她」故事的完結

經歷了風風雨雨，34歲的和子最後選擇回到沖繩，並獲得一段嶄新的婚姻。她與有著2個孩子的先生合開一間販賣冰沙及章魚燒的小店，生意還算不錯。她在1974年49歲時因腦腫瘤去世，結束了多舛的一生。