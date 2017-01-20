伊凡卡身穿優雅華服出席川普就職午宴
2017-01-20 13:10
伊凡卡身穿一襲優雅的禮服，黑白色調襯托高雅氣質。（圖截自Ivanka Trump臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統就職大典登場，川普的女兒伊凡卡舉手投足一項吸睛，她在臉書上分享了一系列參加老爸就職大典的照片，讓美國網友們十分踴躍的留言回應。
伊凡卡身穿一襲黑白色調的禮服，脫俗且襯托高挑的身材，美國網友們看了以後大讚「優雅、美麗、大方」，也紛紛為他們一家人獻上祝福。不過，也有網友留言告訴伊凡卡「你很美麗，但我仍然不認同你爸爸的政策」。
伊凡卡PO出就職午宴的背影照。（圖截自Ivanka Trump臉書頁）
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