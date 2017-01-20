河底尋寶建奇功！他找到這個東西警方超感謝

DALLMYD在進行「河川尋寶」時，無意間找到重要的證物，當地警員對他報以連聲感謝。（擷取自YouTube）

2017-01-20 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕很多人小時候都曾有著浪漫的尋寶夢，特別在看完海盜電影或尋寶動畫後，常會感到血脈僨張，恨不得瞬間變成大人，立刻開始尋找屬於自己的寶藏。

美國一名知名潛水客「DALLMYD」在YouTube上有很多粉絲，熱愛「河川尋寶（River Treasure Hunting）」的他，近日上傳影片，記錄了過去一年在美國喬治亞州哥倫布市的一條河流裡尋寶的成果，讓我們一起來看看這些長期沉睡在河床中，等待被發掘的寶物吧！

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DALLMYD的興趣是河中潛水尋寶，不過他另一個身分則是「河川清道夫」，把那些會破壞生態的人造物清除掉，而這些垃圾多數為魚鉤、假餌及破掉的拖網等等。（擷取自YouTube）

DALLMYD推測這支Iphone落水時間應該不長，因為外表還沒生鏽，看上去挺新的。（擷取自YouTube）

他竟然還能找到這支哀鳳的失主，實在太神啦！（擷取自YouTube）

DALLMYD找到3台GoPro運動攝影機，有的外殼受到撞擊並生鏽了，不過還有一台仍能使用！（擷取自YouTube）

DALLMYD找到疑為命案兇器的手槍！（擷取自YouTube）

當地警方獲報前往現場，將這支手槍收歸為重要證據。（擷取自YouTube）

DALLMYD在河床及岩縫間取出許多釣客遺落的假餌、魚鉤、潛水鏡及釣竿等物。（擷取自YouTube）

竟然還有鑽石耳環，先撇開真假問題不說，他眼力也太好了吧！！（擷取自YouTube）

每當DALLMYD看到魚兒身上帶著魚鉤，在水中掙扎游泳時，他都會想辦法幫魚兒把鉤子解下。（擷取自YouTube）