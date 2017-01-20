爆紅話題女王 不用工作每月有千萬可花！

蔡欣穎全身上下都是名牌。（圖取自Jamie Chua臉書）

2017-01-20 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡最近出現一名爆紅的話題女王蔡欣穎，常在社群網站分享揮金如土的生活，她不用工作就月入千萬，根據她的說法，這些錢是靠離婚得來的！

《TVBS》報導，蔡欣穎今年42歲，新加坡人，每天在豪宅醒來一起床就吃豪華早餐，家裡放了上百個名牌包，以及數不清的鑽石珠寶，

蔡欣穎沒有工作，但是卻有花不完的錢，原來她在20歲當空姐時，在商務艙服務時邂逅了印尼富商，2人開始交往，後來結為夫妻，結婚15年生了兩個小孩最後離婚收場。

蔡欣穎在離婚時發現丈夫私下轉移財產，她告上法院後，前夫的財產被凍結，每月要拿1000萬台幣的贍養費給她，也因此她不用工作就花不完的錢。