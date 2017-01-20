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川普稱「史上IQ最高內閣」 反遭美網友噓爆！

川普一家人稍早抵達華府。（圖擷取自ABC News）

2017-01-20  11:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）一家人，稍早已搭乘軍機抵達華府，隨後在下榻飯店舉行餐會，國會議員、獲提名內閣人選都出席，他在致詞時提到，「我們是美國史上IQ最高的內閣」，但美國網友可不這麼認為。

綜合媒體報導，當地時間19日中午，川普為內閣團隊舉辦大型餐會，感謝眾人支持，大讚幾位內閣提名候選人，包括眾議院多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）、駐英大使強森（Woody Johnson）、眾院議長萊恩（Paul D. Ryan），以及司法部長賽森斯（Jeff Sessions）等人，還自誇「我們這裡都是超級聰明的人，這是一支IQ最高的內閣團隊」。

但諸多美國網友表示「我可不這麼認為」，有網友舉例，前德州州長裴利（Rick Perry）曾說要廢掉能源部，但川普卻要他擔任能源部長大位，顯然「高IQ不代表百分之百會治國」。另有人質疑，「你是用什麼方式去測量？錢嗎？」，有人進一步嘲諷，川普團隊上任後，就會意識到、指責自己的無能，他們唯一能做的，「就是處理掉自己」，還有人酸，是啊，你的團隊是高IQ，「但EQ卻很差」，甚至有人指出，截至目前為止，針對川普團隊在聽證會上的表現，「顯然智商並沒有起多大作用」。

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  • 川普稱自己的內閣團隊是「史上IQ最高」，但美國網友卻不這麼認為。（圖擷取自華盛頓郵報）

    川普稱自己的內閣團隊是「史上IQ最高」，但美國網友卻不這麼認為。（圖擷取自華盛頓郵報）

  • 川普的言論反遭美國網友打臉。（圖擷取自華盛頓郵報）

    川普的言論反遭美國網友打臉。（圖擷取自華盛頓郵報）

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