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驚！倫敦市中心挖到二戰未爆彈

2017-01-20  10:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦市中心在當地時間19日下午，於泰唔士河裡發現1枚二戰期間遺留的未爆彈，警方不得不封鎖現場，造成當地交通混亂。

綜合外媒報導，泰唔士河在進行挖掘作業時，竟在水中挖出1枚二戰未爆彈，警方獲報封鎖周邊地區，包括鄰近的滑鐵盧橋和西敏橋都遭封閉，西敏車站也一度預防性關閉，由於這兩座橋是當地交通要道，且時間點約在下午5點30分，導致交通大打結。

發現炸彈的工人表示，「我的工作是觀看從河中撈出的物品，但我忽然往下方一看，大叫『這是什麼鬼東西？這是一枚炸彈！！！』」。而好萊塢演員伍迪哈里遜（Woody Harrelson）的直播電影《Lost in London》，也因未爆彈被迫暫停拍攝。

二次大戰期間，納粹德國在倫敦投下超過1萬2000噸的炸彈，至今仍能找到部分遺留下來的未爆彈。

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  • 英國泰唔士河挖到一枚二戰未爆彈。（法新社）

    英國泰唔士河挖到一枚二戰未爆彈。（法新社）

  • 警方獲報後封鎖現場，造成交通混亂。（法新社）

    警方獲報後封鎖現場，造成交通混亂。（法新社）

  • 警方獲報後封鎖現場，西敏車站也一度預防性關閉，造成交通混亂。（美聯社）

    警方獲報後封鎖現場，西敏車站也一度預防性關閉，造成交通混亂。（美聯社）

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