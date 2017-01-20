川普20日就職非吉日？中國算命師解籤...

2017-01-20 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donlad Trump）就職在即，但中國算命師陳逸卻說，對照農民曆來看，川普的就職日並非吉日，還提醒川普須嚴防小人。

美國《洛杉磯時報》一名記者前往北京巷弄內，找到一位戴眼鏡、下巴有鬍渣的中年算命師陳逸，詢問川普就職是否能順利舉行。陳逸表示，1月20日這天「忌齋醮、嫁娶、開市」，並非吉日。但若是因時差，改照中國時間21日來看，顯得要吉利得多，這一天宜沐浴、開倉、開市、納財、栽種、納畜、入殮、破土、安葬等。

另外，陳逸請記者從「呂祖神解一百籤」中抽支籤，來看看川普就職典禮是否能圓滿落幕。記者抽中第35首籤詩，籤詩內容為：「陰德不是非凡事，積善之家慶有餘，厄去福來天湊巧，龍飛虎躍一雞啼。」對此，陳逸解籤表示，起初會很危險，但之後會很吉利。但陳逸也提醒，川普須防小人，這個小人很有可能是歐巴馬，還預測川普可能離婚再娶。