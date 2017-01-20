| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 國際

川普20日就職非吉日？中國算命師解籤...

2017-01-20  09:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donlad Trump）就職在即，但中國算命師陳逸卻說，對照農民曆來看，川普的就職日並非吉日，還提醒川普須嚴防小人。

美國《洛杉磯時報》一名記者前往北京巷弄內，找到一位戴眼鏡、下巴有鬍渣的中年算命師陳逸，詢問川普就職是否能順利舉行。陳逸表示，1月20日這天「忌齋醮、嫁娶、開市」，並非吉日。但若是因時差，改照中國時間21日來看，顯得要吉利得多，這一天宜沐浴、開倉、開市、納財、栽種、納畜、入殮、破土、安葬等。

另外，陳逸請記者從「呂祖神解一百籤」中抽支籤，來看看川普就職典禮是否能圓滿落幕。記者抽中第35首籤詩，籤詩內容為：「陰德不是非凡事，積善之家慶有餘，厄去福來天湊巧，龍飛虎躍一雞啼。」對此，陳逸解籤表示，起初會很危險，但之後會很吉利。但陳逸也提醒，川普須防小人，這個小人很有可能是歐巴馬，還預測川普可能離婚再娶。

廣告
  • 川普即將就職美國總統。（法新社）

    川普即將就職美國總統。（法新社）

  • 記者抽中「呂祖神解一百籤」中第35首。（圖擷取自《洛杉磯時報》）

    記者抽中「呂祖神解一百籤」中第35首。（圖擷取自《洛杉磯時報》）

  • 中國算命師陳逸表示，川普20日就職當天，不是個吉利的日子。（圖擷取自《洛杉磯時報》）

    中國算命師陳逸表示，川普20日就職當天，不是個吉利的日子。（圖擷取自《洛杉磯時報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 就職 川普 算命
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：川普20日就職非吉日？中國算命師解籤...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.