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被川普延攬入閣 父透露趙小蘭能幹的原因
2017-01-20 08:57
〔即時新聞／綜合報導〕即將接任川普政府運輸部長的趙小蘭與父親趙錫成接受媒體專訪，趙錫成透露，趙小蘭成為能幹的政治人物的背後原因。
《世界日報》報導，趙錫成說，他離鄉背井一個人先到美國闖天下，妻子在女兒趙小蘭8歲時將她帶來美國團聚，一家人擠在小公寓裡，清苦的日子也造就能幹的趙小蘭。
趙錫成說，敎小孩最重要的是不要管太緊、愛太深，教孩子孝順，唯一方法就是以身作則！趙小蘭強調，自己有今天全靠父親當初打三份工，以及母親給她的教育，如果沒有這些，也沒有今天的她。
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