「旅程將展開」川普超嗨 臉書狂更新還一直說…

川普在林肯紀念堂。（美聯社）

2017-01-20 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普就職時刻將近，就職前夕他參與了多場活動，包括到阿靈頓國家公墓（Arlington NationalCemetery）獻花、前往林肯紀念堂（Lincoln Memorial）演唱會發表演說等。川普也不忘在臉書更新行程，心情相當好的他，每一次更新都不忘說：「讓美國再次偉大」！

綜合媒體報導，川普一家於當地時間上午離開川普大廈，川普在臉書表示「旅程將要展開，我會為了美國人民努力工作，讓美國再次偉大」。他們搭上專機前往華盛頓，並於中午抵達華盛頓哥倫比亞特區附近的安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base），此時川普又發文「剛抵達機場，感謝大家的支持，讓美國再次偉大」。接著前往華府準備就職前各項活動。

川普到華府後先入住國賓館布萊爾宮（Blair House），他不忘打卡，當然還有那句「讓美國再次偉大」！隨後川普前往阿靈頓國家公墓獻花，川普的孩子和孫子也一同出席。川普在臉書也再次表達敬意。

報導指出，隨後川普前往在林肯紀念堂舉辦的音樂會，並在臉書發文：「我愛美國」。然而音樂會並沒有當紅大咖歌手出席。川普在音樂會發表演說，除了感謝支持者，川普也承諾自己會認真地承擔總統重責大任，幫美國人找回工作，川普不忘在結尾高呼「讓美國再次偉大」！

晚間川普將和準副總統彭斯出席在華盛頓聯合車站（Union Station）舉辦的晚宴，感謝總統就職活動的捐款者。並於今晚住在布萊爾宮，準備告別平民身分，開創新時代。