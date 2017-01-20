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雲林古坑住宅火警 父命危、女嗆傷 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
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擊敗高橋、三上 年度AV女優是熟悉的她…

高橋聖子身材火辣養眼。（翻攝自Twitter）

2017-01-20  07:50

〔即時新聞／綜合報導〕成人片商《DMM》日前公布2016年度女優排名，其中，年度女優第一名不是現在當紅的高橋聖子（高橋しょう子）、三上悠亞（三上悠亜），而是台灣人相當熟悉的波多野結衣。

《DMM》公布的排名中，波多野結衣榮登年度女優第一名，高橋聖子位居第二，上原亞衣第三，三上悠亞第九。《蘋果日報》報導，高橋聖子與三上悠亞的排名有其原因，高橋聖子只發行4支作品就登上第二，三上悠亞則是因為先前發片的片商《Muteki》不列入計算，僅靠2部片就奪得第九名。

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  • 三上悠亞。（翻攝自網路）

    三上悠亞。（翻攝自網路）

  • 波多野結衣。（翻攝自Instagram）

    波多野結衣。（翻攝自Instagram）

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