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甘比亞總統拒下台 新總統鄰國宣誓就職
2017-01-20 01:44
〔中央社〕甘比亞新總統巴羅今天宣誓就職，但因在去年底大選落敗的現任總統賈梅拒絕下台，宣誓地點是在甘比亞駐鄰國塞內加爾的大使館，甘比亞也因這場風波面臨軍事危機。
巴羅（Adama Barrow）幾天前到塞內加爾首都尋求庇護，因為賈梅（Yahya Jammeh）在去年12月的大選落敗後拒絕下台。
賈梅任期於午夜屆滿，儘管茅利塔尼亞總統試圖進行最後停調，賈梅仍堅拒下台。目擊者說，首都午夜時情勢平靜。
路透社報導，巴羅宣誓就職後立即呼籲國內部隊留在軍營裡，若不遵從他的命令，將被視為叛軍。
塞內加爾部隊正在奈及利亞軍隊和戰機支援下集結，儘管甘比亞軍事首長堅稱旗下軍隊不會介入「政治爭端」，也不會制止外國軍隊開入境內，但甘比亞似乎處於軍事危機邊緣。
賈梅一開始承認巴羅贏得12月總統大選，但是隨後否認選舉結果，本週還宣布全國進入緊急狀態。
外交官員表示，聯合國安全理事會今天將針對塞內加爾起草的提案進行表決，草案內容為西非經濟共同體（ECOWAS）確保甘比亞政權順利轉移的努力背書。
西非經濟共同體一再呼籲賈梅尊重去年12月1日大選的結果，於掌權22年後卸任，交出政權。
塞內加爾昨天在安理會提出這項議案，請求聯合國批准西非經濟共同體採取「所有必要舉措」，迫使賈梅將政權移交給巴羅。
由於西非經濟共同體已表示，如果賈梅拒絕將政權交給巴羅，將會推翻賈梅，塞內加爾已在毗鄰甘比亞的邊界部署數百名軍隊，奈及利亞也提前部署了戰機和直升機。
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