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德黑蘭舊高樓塌 市長：逾20消防員罹難

2017-01-20  00:22

〔中央社〕半官方法斯通訊社（Fars news agency）引述德黑蘭市長卡利巴的話說，伊朗首都德黑蘭最古老高樓普拉斯科大樓失火倒塌，造成至少20名消防人員罹難。

路透社報導，卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）告訴記者：「已有至少20名困在瓦礫堆中的消防人員罹難。」

根據美國有線電視新聞網（CNN）和法新社，卡利巴告訴國營電視台，已有超過20名消防人員罹難。

英國廣播公司（BBC）報導，普拉斯科大樓今天上午發生大火，電視台現場直播捕捉到大樓倒塌畫面，據國營媒體稍早報導，已知有30名消防人員罹難，約75人受傷。

國營電視台指出，200名消防人員前往現場救火，其中數10人受困瓦礫堆，隨後傳出30人罹難。

法新社報導，普拉斯科（Plasco）大樓建於1960年代初，裡面有購物商場和製衣工廠。大樓於上午約8時傳出火警後，已進行疏散。

驚人畫面顯示，大樓最高樓層冒煙，整棟樓接著倒塌。

國營電視台稍早報導，至少38人受傷送醫，但大多數已出院。

根據英國「地鐵報」（Metro），消防局發言人馬勒基（Jalal Maleki）說，火勢已受控制。

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