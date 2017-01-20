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宣布農業部長人選 川普完成內閣布局

2017-01-20  00:18

〔編譯茅毅／法新社華府十九日電〕川普十九日宣布，內定由前喬治亞州州長帕度（Sonny Perdue）出任農業部長。這項人事的發布代表川普在就職前夕完成十五位內閣閣員的提名，這也是自八○年代前總統雷根以來，閣員裡首度不見任何拉丁裔（或稱西裔）人士。

在川普已提名的廿一位部長級官員中，女性僅四人，非裔、亞裔則各有一人、兩人。川普在聲明中表示，帕度成長於農場，並成為喬治亞州這個農業大州之長，迄今致力於瞭解和解決農民面對的挑戰。

七十歲的帕度富有政治經驗，歷任州參議員、州長。他還曾是一位獸醫和中小企業主。這項人事尚須聯邦參議院同意後才生效。

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  • 川普十九日宣布新政府農業部長的內定人選帕度。（美聯社）

    川普十九日宣布新政府農業部長的內定人選帕度。（美聯社）

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