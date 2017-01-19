毛小孩過年瘋祈福 齊聚寵物神社參拜
2017-01-19 23:41
日本東京的市谷龜岡八幡宮推出專為寵物舉行的新年祈福儀式，吸引許多疼愛寵物的飼主前來參拜。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京的市谷龜岡八幡宮，2000年推出專為寵物舉行的新年祈福儀式，包括貓、狗、兔子、烏龜等都可以入寺參拜，吸引許多疼愛寵物的飼主前來，毛小孩齊聚也為神社營造出萌力滿點的另類氛圍。
綜合外媒報導，東京寵物神社「谷龜岡八幡宮」內，到處可以見到穿著和服的毛小孩，在主人的帶領下洗手、參拜；有飼主帶著盛裝打扮的自家寶貝，開心的表示「拿到護身符保佑毛小孩們1年的平安，我感覺心裡踏實許多」。
市谷龜岡八幡宮自2000年推出專為寵物舉行的新年祈福儀式，每年都有超過500位飼主帶著寵物入寺參拜；僧侶指出，寵物神社的點子是源自於愛護動物人士的高度需求，「很多人告訴我，希望能和自家寵物一起受庇佑，我們才決定開辦寵物神社」。
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