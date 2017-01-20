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中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
2017-01-20 00:17
〔即時新聞／綜合報導〕面試學生看什麼？中國一名男教授近日在社群網站直言，他面試女研究生時還有相貌因素，「我的審美標準：一看胸、二看臉、三看屁股四看腿」。對此，中國網友痛批真是噁心透了，但也有人表示，「現實就是這樣」。
中國微博網友「北外喬木」日前發文，自稱在某外語院校任職，負責國際新聞傳播研究生的培養，數十年來面試大量學生，大部分是女生。他指出在能力和表現外，還有性別、相貌等影響因素。
談到相貌，他說看女性，「我的審美標準：一看胸、二看臉、三看屁股四看腿」。除了一進一出看到全貌外，一旦坐定，就主要是考察前2項了。
他表示，「有一次一個女生穿了件深V裝，不知是天熱還是緊張，嬌嗔帶喘，波濤胸湧的。考官也是人啊，我都不知道問了什麼、她說了什麼。」
該言論讓中國網友紛紛痛批噁心，諷刺他「生動解釋了什麼叫做衣冠禽獸、斯文敗類」、「厲害了，噁心到這種程度也是不容易」。但也有網友贊同他的說法，「他很真實，他說的就是事實」、「現實就是這樣」。
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