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中國正妹推「叫起床」服務 每月熱銷400筆

2017-01-19  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕很多人為了準時起床，睡前都會先播鬧鐘，最近中國一位美女就看準這樣的叫起床商機，在網路上提供付費「叫早」服務，現在月銷售量已經接近400筆。

綜合報導指出，中國成都女子「維尼」在淘寶提供付費叫早服務，她會在早上打電話給怕上學、上班或開會遲到的客戶叫起床。叫早服務過去是1次1元人民幣（約5元新台幣），不過最近漲價到5元人民幣（約25元新台幣）。維尼在接單1個月後，每天平均都會有3到4組訂單，現在月銷量則已經有近400筆了。

雖然很多人會在網路上訂購叫早服務，但維尼說，這種工作還是只能當兼職，因為沒有太多收入。而且她也提到，她為了幫客戶叫早，需要犧牲作息時間，「凌晨要逼自己醒來，然後調整好聲音的狀態，久而久之身體有些吃不消。」

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  • 中國一位美女就看準這樣的叫起床商機，在網路上提供付費「叫早」服務。（圖擷自微博）

    中國一位美女就看準這樣的叫起床商機，在網路上提供付費「叫早」服務。（圖擷自微博）

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