前幕僚指朴槿惠用匿名手機 韓媒：有犯罪之嫌

2017-01-19 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓青瓦台前附屬秘書鄭虎成今（19）日出席總統朴槿惠彈劾案庭審，他作證稱朴有用匿名手機。韓媒指，因匿名手機有犯罪之嫌，恐引發不小爭議。但朴的律師表示，不存在違法問題。

《韓聯社》報導，鄭虎成說，朴槿惠有匿名手機，其在就任前就因安全保密，考慮使用匿名手機。對於朴是否知道她使用了匿名手機，他說，朴可能只是使用了給她的任何一隻電話，並否認崔順實下令使用這種電話。

鄭虎成說，匿名手機是南韓政界的灰色慣例，與總統通話有被監聽的風險，所以很多人不願用自己名下的手機和總統聯繫。他也曾用匿名手機和朴槿惠請示工作。他已承認，在2013至2014年間，每天用匿名手機與崔順實聯繫2到3次。

但朴槿惠的律師李中煥說，朴不會明知故用匿名手機，因此不存在違法問題。

在南韓，大多數情況是禁止使用匿名手機，違反該法律最高可處3年徒刑或1億韓元（約268萬台幣）。