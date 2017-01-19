法警：700法國人為IS賣命 成最大兵源國

法國成為IS最大兵員國。（圖擷自Le Point）

2017-01-19 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕極端恐怖組織伊斯蘭國（IS）吸納各國民眾，根據法國警方統計，IS目前共有1.2萬人，當中歐洲公民占了3千人，其中又以法國的700多人最多。

綜合外媒報導，法國反恐中心（UCLAT）負責人卡尼爾（Loïc Garnier）表示，伊拉克和敘利亞境內大約有700多名法國人在為IS效力，堪稱組織中的主要戰力。

卡尼爾指出，2015年中東地區IS組織聖戰士曾達到3萬多人，但此後因各國持續反恐，目前人數降到約1.2萬人，其中有3千人來自歐洲。他補充，法國是IS的主要「兵員國」，有700多人仍為IS賣命，目前已有232名法籍聖戰士戰死，法國還有約1000人可能加入IS。

另外，他表示，大約有200人從中東戰區回到法國，他們都表示曾在中東為IS等恐怖組織效力，法國警方正在密切注意這些人。

至於人口比例而言，比利時則是最具代表性國家，比利時加入IS人數較法國少，但卻是人口比例最高的國家。