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避免女性遭亂摸 印度航空推女性座位區

2017-01-19  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕近年來印度常發生男對女的性騷擾與性侵事件，印度航空（Air India）因此推出女性專屬的座位區，讓女乘客在機上不用擔心遭亂摸。

綜合外媒報導，印度航空從18日開始，在機上推出「女性專屬座位」，經濟艙中第3排的6個位子將保留給獨自旅行、不想和男性比肩而坐的女性乘客。想要坐在女性專屬座位的人只要在辦理check in時提出要求即可，並不需要支付額外的費用。

此外，印度航空的班機上也會放有可以綁手的工具，如果機上有具攻擊性、暴力的人，機組人員將用工具對付他們。

印度航空通訊總經理布拉薩達（G. Prasada Rao）說，因為他們過去接到很多女性的請求，經濟艙的乘客間的空間較小，女性較容易因此感到不舒服，所以才提供女性專屬的座位。

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  • 印度航空推出女性專屬的座位區，讓女乘客在機上不用擔心遭亂摸。（圖擷自《每日電訊報》）

    印度航空推出女性專屬的座位區，讓女乘客在機上不用擔心遭亂摸。（圖擷自《每日電訊報》）

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