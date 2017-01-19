快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
中國「全國」賞櫻地圖竟列台灣 網友噓聲一片
2017-01-19 21:51
中國櫻花產業協會19日播報全國賞櫻地圖，竟然將台灣列入其中。（圖擷自金羊網）
〔即時新聞／綜合報導〕中國櫻花產業協會19日播報全國賞櫻地圖，竟將台灣列入其中，許多網友看完後感到超離譜，紛紛留言表示「就是討厭中國這種吃豆腐的行為」。
根據《金羊網》報導，中國櫻花產業協會執行主席何宗儒表示，由於日本每年都有全國櫻花花期預報，中國櫻花產業協會去年也嘗試在部分區域播報櫻花花期，得到不少關注，因此今年將櫻花花期播報延伸至全國。不過這個「全國」卻是將台灣也納入了，何宗儒甚至還說，台灣櫻花加入其中，是凸顯兩岸一家親。
不少網友看完後噓聲一片，還有網友紛紛留言表示「連櫻花也能拿來自慰」、「就是討厭中國這種吃豆腐的行為」、「離譜的強國」、「不把台灣納入才奇怪」，另外也有網友認為「仇日還學日本完全沒節操可言」、「這時候就可以媚日了呢」。
而台灣被列入的賞櫻景點則包含，南投九族文化村，賞櫻期為1月下旬至3月上旬；武陵農場，賞櫻期為2月上旬至2月下旬；陽明山，賞櫻期為2月下旬至3月下旬；阿里山風景區，賞櫻期為3月中旬至4月中旬。
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