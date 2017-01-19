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越南河內發生反中示威 警方逮捕約20人

越南河內逾百名示威者聚集於李公蘊的雕像前，舉著寫有「粉碎中國」、「宿敵」等字句的布條和標語，高呼「打倒入侵的中國人」，抗議中國侵占西沙群島。（法新社）

2017-01-19  21:44

〔即時新聞／綜合報導〕越南首都河內今（19）日發生反中示威，逾百名示威者聚集抗議中國侵占西沙群島，其中約有20人與警方爆發衝突，當場被逮捕、帶離現場。

綜合媒體報導，悼念1974年中越西沙之戰陣亡的越南士兵，當局今日舉辦43周年紀念儀式；期間，逾百名示威者聚集於越南李朝開國君王李公蘊的雕像前，高舉寫有「粉碎中國」、「宿敵」等字句的布條和標語，抗議中國侵占西沙群島。

許多示威者不理會警方的勸阻，拒絕解散並持續高呼「打倒入侵的中國人」，與警方爆發衝突，約有20人被當場逮捕、帶離現場，其中數人被帶回調查；而河內警方在驅離示威的過程當中，強勢要求媒體離場並停止拍攝。

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  • 越南河內當局今（19）日舉辦43周年紀念儀式，悼念1974年中越西沙之戰陣亡的越南士兵；期間，發生反中示威，約有20人與警方爆發衝突，當場被逮捕、帶離現場。（法新社）

    越南河內當局今（19）日舉辦43周年紀念儀式，悼念1974年中越西沙之戰陣亡的越南士兵；期間，發生反中示威，約有20人與警方爆發衝突，當場被逮捕、帶離現場。（法新社）

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