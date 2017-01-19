義大利雪崩影片曝光 傳30人遭活埋

義大利昨（18）日晚間發生多次地震，造成雪崩，一間飯店慘遭大雪掩埋，目前30人失蹤、2人獲救、3人死亡。（圖擷自Repubblica.it）

2017-01-19 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕義大利昨（18）日晚間發生多次地震，造成雪崩掩埋東部大薩索山（Gran Sasso）山腳一間飯店，事故當下，共傳旅客22人及8名員工遭活埋，生死未卜，現傳有2人倖存、3人已確定罹難。

綜合外媒報導，因義大利連續4次規模5以上的地震，造成阿布魯佐區（Abruzzo）的大薩索山發生雪崩，掩埋山腳下的4星級度假飯店「瑞格皮亞諾旅館（Hotel Rigopiano）」，地質學家指出，土地疲軟的情況下又發生地震，助長了此次的土石流而造成雪崩。

據悉暴風雪讓救援行動困難，已知有2名倖存者，雪崩當時因為在飯店外幸運躲過一劫，稍早前救難人員在飯店內發現3名旅客，皆無呼吸心跳不幸罹難。建築物內部充滿被雪崩沖破的玻璃碎片、家具瓦礫，且因雪崩導致斷電，在沒有暖氣的情況下，飯店失蹤人口情形不甚樂觀。