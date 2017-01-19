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尚未正式脫歐 銀行業已醞釀「脫英」
2017-01-19 20:15
英國尚未正式脫歐，歐美主要銀行，已醞釀從英國撤出數千工作。圖為匯豐行政總裁歐智華。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕英國尚未正式脫歐，包括匯豐、瑞士集團等歐美主要銀行，已醞釀從英國撤出約數千個工作，強調英國正式離開歐盟，一些英國員工將會被外派到歐洲其他國家。
匯豐（HSBC）行政總裁歐智華（Stuart Gulliver）告訴《彭博》，匯豐已準備將1000個倫敦職員遷到法國巴黎；瑞士銀行（UBS）董事長韋伯（Axel Weber）接受《BBC》採訪時也表示，在倫敦的5000個員工，有1000人將受脫歐影響。
瑞士銀行私下透露，將有3分之1員工外派至歐洲地區，不過今天韋伯強調，希望最終的人數會降到最低；據傳瑞銀員工最可能被派到德國法蘭克福。歐智華則說，匯豐還不急，但具體來說歐洲金融的規則將需要轉變。
此外，美國高盛銀行（Goldman Sachs）也傳出將把倫敦的人力砍半，從原本的6000人砍至3000人，業務將移至紐約或歐洲，高階主管等1000人可能移至法蘭克福。
英國公民去年6月舉行脫歐公投，成功脫歐後外界預估倫敦的金融工作將移至歐洲其他國家，其中包括愛爾蘭首都都柏林、法國巴黎、德國法蘭克福等地，以繼續提供歐盟客戶相關服務。
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