多P性愛讓婚姻昇華？ 美夫妻：我們是真愛

2017-01-19 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一對52歲的夫妻潔琪（Jackie Melfi）和約翰（John），兩人對於婚禮誓言上忠誠專一的講法似乎有不同見解，4年前兩人經過討論後，開始透過與其他人共同交媾來讓「婚姻更美好」，潔琪表示，這麼做的確有效助長夫妻相處的平衡，也讓兩人更快樂。

綜合外媒報導，德州一對52歲的夫妻潔琪與約翰，憑藉著與他人多P性愛來讓婚姻更美好，現年52歲的潔琪在之前的婚姻中育有6名子女，膝下也多了5名孫子孫女，潔琪指出當初認識約翰時，就知道他曾經營過雜交俱樂部，兩人婚後透過溝通，開始嘗試與多人性交。

潔琪受訪時表示，此種探索的性行為讓他們夫妻倆關係更密切，並且彼此毫無隱瞞與欺騙，也讓自己擺脫他人的眼光，越活越年輕。

約翰也說：「雖然一定會有人覺得我們這種經營婚姻的方式很詭異，但我喜歡我不在潔琪身旁時，也有人能滿足她的渴望，我們跟其他夫妻無異，是彼此的真愛」

兩人在2015年成立了自己的網站，吸引更多同好加入，目前已替成千上萬個男男女女提供諮詢與幫助。