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甘國總統賈梅拒下台 準總統將在鄰國宣誓就職
2017-01-19 21:39
甘比亞總統當選人巴洛（Adama Barrow）表示，他將在甘比亞駐賽加內爾大使館宣誓就職。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh）尋求5連任失利後拒絕下台，並宣布全國進入緊急狀態，總統當選人巴洛（Adama Barrow）表示，他將在甘比亞駐賽加內爾（Senegal）大使館宣誓就職。
綜合外媒報導，賈梅專政長達22年，去年大選失利後承認落敗，但又馬上反悔，並指選舉過程中出現錯誤，呼籲重選。賈梅還趕在巴洛19日宣誓就職前，於17日宣布全國進入緊急狀況，當天獲國會批准可再合法掌權90天。
總統當選人巴洛則應邀出席非洲領導人會議，自週日（15）起就待在鄰國賽加內爾等待權力過渡。上週他的辦公室在一份聲明中表示，堅持選舉結果。
巴洛今（19）日在臉書表示，他的就職典禮將在位於賽加內爾首都達卡的甘比亞大使館舉行。他將在當天下午4時（台灣時間午夜12時）宣誓就職總統，歡迎民眾參加。
另外，敦促賈梅承認敗選的西非國家經濟共同體（ECOWAS），已由塞內加爾派兵前往，上校Seydou Maiga Moro表示，如果賈梅拒絕下台，部隊將進入甘比亞。
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