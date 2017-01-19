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強國5男偷遍日本關東 入屋行竊逾百次

2017-01-19  20:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本關東一帶的住宅從去年8月開始屢遭入屋行竊，日本警方近日終於逮捕涉案的5名中國人，其共犯下超過100件入屋行竊案，涉及金額逾4000萬日元（約1100萬台幣）。

綜合日媒報導，日本警方近日破獲一中國犯罪集團，其涉嫌在東京、神奈川、埼玉和千葉入屋行竊，瞄準傍晚主人未回家前行動，還會先踩線，察看屋內是否有亮燈、用門口對講機確認是否有人在家，之後再進屋大肆搜刮。

日警日前逮到涉案的5名中國人，其中一人是25歲的專門學校學生林武慶。5人不僅在去年11月入侵埼玉縣越谷市一獨棟民宅竊取2萬日元（約5500台幣），警方也發現，從去年8月起，就已在關東犯下逾百起案件，涉及金額逾4000萬日元。

目前被逮捕的5人中僅1人認罪，林武慶和另3名中國嫌犯則否認犯案。

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  • 日警日前逮到涉案的5名中國人，其中一人是25歲的專門學校學生林武慶。（圖擷取自《朝日電視》）

    日警日前逮到涉案的5名中國人，其中一人是25歲的專門學校學生林武慶。（圖擷取自《朝日電視》）

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