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愛滋病竊賊被抓想落跑 竟咬舌向警察吐血

2017-01-19  19:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國蘇州有名便衣警察站崗時，發現2名形跡可疑的男子，跟蹤後發現2人原來是小偷，於是當場將他們逮捕，不料在逮捕過程中，其中一嫌卻突然咬舌、並向警員「吐血」，之後說自己有愛滋病，希望藉此能逃避處罰。

《澎湃新聞》報導，警員當時跟著這2人上了公車，並通報其他警員協助，該名警員親眼看到2人偷了乘客的錢包，但他怕引發恐慌，於是沒有動手逮捕，等2人下車後才展開行動，其他跟在公車後方的員警馬上衝了上去，將2人壓制在地。

警員從2人身上搜出皮夾和現金，當場人贓俱獲，但其中1人卻突然咬破舌頭，朝員警的手「吐血」，並大聲叫說「我有愛滋病」。

不過警員並沒有嚇到，仍將2人逮捕，經過驗血，發現吐血的嫌犯確實有愛滋病。不過警員表示，這種情況看多了，在做好自身保護措施的前提下，絕對不會讓嫌犯用這種方式逃過處罰。

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  • 警員將嫌犯壓制在地。（圖擷取自荔枝新聞網）

    警員將嫌犯壓制在地。（圖擷取自荔枝新聞網）

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