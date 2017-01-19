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日媒：趕在川普就任前 日本擬再出手推動TPP

2017-01-19  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕儘管即將就任的美國準總統川普不支持TPP（跨太平洋夥伴協定），日本仍積極推動相關程序；日本媒體今（19）日指出，日本政府擬於明（20）日向紐西蘭發出日本完成TPP國內程序的正式通知。

綜合日媒報導，日本參議院、眾議院去年12月已通過TPP的批准案及相關法案，日本政府擬於明日向負責TPP統籌工作的紐西蘭，發出日本完成TPP國內程序的正式通知；日本有望成為12個TPP締約國當中，首個通知完成TPP國內程序的國家。

日本希望能藉此展現出期盼TPP儘速生效的意願，促使TPP締約國加快推動TPP國內程序的進行。日本首相安倍晉三14日才與澳洲總理滕博爾會面並發布聲明要聯手力保TPP，今日又傳出要趕在川普就任前，再出手推動TPP；由於川普不支持TPP，此舉被外界普遍認為是對於川普主張貿易保護主義的牽制。

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  • 日本媒體今（19）日指出，日本政府擬於明（20）日向紐西蘭發出日本完成TPP國內程序的正式通知；儘管即將就任的川普（右）不支持TPP，安倍晉三（左）仍在亞太地區積極推動TPP。（法新社）

    日本媒體今（19）日指出，日本政府擬於明（20）日向紐西蘭發出日本完成TPP國內程序的正式通知；儘管即將就任的川普（右）不支持TPP，安倍晉三（左）仍在亞太地區積極推動TPP。（法新社）

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相關關鍵字： TPP 安倍晉三 川普 日本 滕博爾 澳洲 紐西蘭
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