美推「汽車自動販賣機」 買車到交車僅13分鐘！

Carvana打造汽車自動販賣機，購車過程只有13分鐘。（圖擷自YouTube）

2017-01-19 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕自動販賣機也賣汽車！美國汽車經銷商Carvana最近在休士頓推出汽車線上訂購，並建造一棟「汽車自動販賣機」，客戶從買車到交車，全程只耗費13分鐘。

綜合外媒報導，汽車經銷商Carvana日前推出「汽車自動販賣機」，在休士頓打造一棟8層樓的自動販賣機（塔），裡頭可以停放30輛汽車，買家只要在線上下單，就可以獲得代幣，再到現場投入代幣就可以快速購買新車。

一名買家溫斯洛（Gregory Winslow）表示，「線上購物不是什麼新鮮事了，但買車子就是獨一無二的體驗，整個過程只花了我13分鐘，這是個很棒的體驗。」他在汽車自動販賣機裡買了一輛BMW的7系列轎車，強調過程比傳統購車容易多了。

Carvana公司經理柯林斯（Kristin Collins）表示，這就像是在迪士尼買玩具車，你可以在家裡就買下一輛車，只要依規定完成購買過程。他補充說，Carvana希望改變客戶對購車的感覺，特別是對傳統經銷商感到失望的人。

報導指出，在Carvana購車沒有經銷人員，不需討價還價或花時間在購車細節的討論，一切只在虛擬世界完成，買車後可以有7天或400英里的試駕體驗，如果不喜歡車輛都可以退貨。

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