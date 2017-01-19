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英國政府推「少女養成計畫」 保衛國家資安

英國情報機構政府通信總部（GCHQ）近日推出針對13歲至15歲少女的資安競賽，期望培養這些平時就熱愛社群媒體的女性，未來投入保衛國家網路安全的行列。（情境照）

2017-01-19  19:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府去年11月開始推動為期5年的國家網路安全計畫；英國情報機構政府通信總部（GCHQ）近日推出針對13歲至15歲少女的資安競賽，期望培養這些平時就熱愛社群媒體的女性，未來投入保衛國家網路安全的行列。

綜合媒體報導，GCHQ設計一系列包括程式編碼、密碼學、邏輯等資安相關的關卡，邀請13歲至15歲的少女組隊挑戰；資安競賽自2月開跑，4人為1組參賽，最後積分最高的10組將受邀到倫敦參加決賽「CyberFirst」，決賽主題為因應駭客的威脅，決賽獎品則包括價值1000英鎊（新台幣約4萬元）的電腦設備。

GCHQ指出，全球的資安工作者當中，女性所占比例僅約10%，然而女性的表現相當亮眼，期盼能借由這項競賽，鼓勵及培養更多女性投入相關職場。GCHQ針對13歲至15歲少女的資安競賽，是英國政府國家網路安全計畫的一部分，該項計畫為期5年，由負責國家資安的英國國家網絡安全中心（NCSC）主辦。

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標題：英國政府推「少女養成計畫」 保衛國家資安


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