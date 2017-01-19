中國女花大錢整成正妹 卻因一句話遭閨密毀容

2017-01-19 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子小田來自貴州，她2個月前到杭州做整形手術，恢復相當順利，整形後的她容貌相當俏麗，但整形後美貌的臉蛋，卻被來借宿的閨密給毀了！

綜合中國媒體報導，小田的閨密小胡來自湖南，2人相識已有5年多的時間，雖然曾吵過架，不過並沒有動手過，不料這次，2人吵起架來打成一團，小田整形後的臉被小胡給毀了，小田的臉蛋上有多處傷口，變成了個大花臉。

小田指控，小胡發訊息給她說：「妳不是喜歡整容嗎，我就要把妳打毀容，讓妳再去整一次。」小田說，她這次來杭州整形，已經花了6萬多人民幣（約新台幣30萬左右）。

小胡反稱，她自己也有整形，臉也被小田給毀了，而衝突的發生原因，是她到小田家裡借宿，小田卻說她「寄人籬下」，她聽到後感到很不開心，2人就打了起來。

小田後來報警處理，目前整起案件，警方仍在調查。