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杜特蒂5月將訪中國？ 菲外交部「一問三不知」
2017-01-19 17:09
〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今表示，菲律賓總統杜特蒂將於5月至中國出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，但菲國外交部官員，對此卻一問三不知，另名不願具名的官員，也為此感到訝異。
中國外交部今發布一份「外交部副部長劉振民拜會菲律賓總統杜特蒂」新聞稿，表示劉振民17日在馬尼拉會晤杜特蒂，文中也提到，「杜特蒂表示，去年我訪華以來，兩國關係全面發展，我對此感到滿意。我將於今年5月赴北京出席一帶一路國際合作高峰論壇，期待同習近平主席再次會晤。」
《中央社》報導，劉振民可能是在拜會時當面邀訪。對此，菲國外交部發言人傅查理（Charles Jose）僅表示，「我們正在向相關部門查詢中」，有名不願具名的外交官員回應，外交部對此感到驚訝，因為事前並無接到相關消息。這名官員進一步透露，馬拉坎南宮在諸多外交事務上，都已直接跳過外交部，就連中國大使館官員也有樣學樣，直接會晤杜特蒂，讓他們非常頭疼。
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