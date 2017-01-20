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歐巴馬發出最後一道軍令 轟炸利比亞的IS營地

歐巴馬批准對利比亞的伊斯蘭國（IS）營地進行空襲，本次派出B-2轟炸機（見圖）群還有軍用無人機（UAV）。（資料照，法新社）

2017-01-20  00:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬即將卸任，據該國國防官員指出，近日歐巴馬批准對極端組織「伊斯蘭國」在利比亞根據地的空襲任務，若無意外這可能是他卸任前最後一道軍令。

綜合媒體報導，美國在去年12月就曾肅清蘇爾特城內的伊斯蘭國勢力，近日歐巴馬再度批准一項空襲任務，自週三起連夜空襲位於利比亞濱海城市蘇爾特（Sirte）城外的兩個伊斯蘭國（IS）營地。

據美國官員指出，初估本次空襲已擊斃超過80名武裝份子，本次進行空襲任務的除了B-2轟炸機群還有軍用無人機（UAV），海面上也部署了配有戰斧巡弋飛彈的軍艦，但最終並未派上用場。

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  • 美國總統歐巴馬近日批准對極端組織「伊斯蘭國」在利比亞根據地的空襲任務，若無意外這可能是他卸任前最後一道軍令。（資料照，美聯社）

    美國總統歐巴馬近日批准對極端組織「伊斯蘭國」在利比亞根據地的空襲任務，若無意外這可能是他卸任前最後一道軍令。（資料照，美聯社）

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