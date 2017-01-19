| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 國際

遭地震雪崩襲擊 義大利飯店恐多人喪生

義大利地震引發雪崩，估計造成數十人傷亡。（歐新社）

2017-01-19  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部在18日連續發生地震，首都羅馬感受到明顯搖晃。現在有消息傳出，義大利阿布魯佐區（Abruzzo）的一間飯店遭到雪崩襲擊，店內數十名旅客可能幾乎喪生。

根據《BBC》報導，18日的地震使得阿布魯佐區的大薩索山（Abruzzo）發生雪崩，鄰近的酒店遭到侵襲，約有30人在雪崩發生時待在飯店內，山區救援隊長表示「有非常多的死傷」。

報導中提到，酒店的部分屋頂坍塌，當地居民雖然緊急通報救援單位，但因暴風雪影響，救難隊難以進入災區救援，第一批人員在週四上午4點，才用滑雪的方式抵達現場，救難人員表示，雪崩發生當下，酒店內至少有20名旅客和7名員工。

廣告
  • 受暴風雪影響，救難人員只得以滑雪前往災害現場。（歐新社）

    受暴風雪影響，救難人員只得以滑雪前往災害現場。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震 義大利 雪崩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：遭地震雪崩襲擊 義大利飯店恐多人喪生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.