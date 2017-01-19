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遭地震雪崩襲擊 義大利飯店恐多人喪生
2017-01-19 16:59
義大利地震引發雪崩，估計造成數十人傷亡。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部在18日連續發生地震，首都羅馬感受到明顯搖晃。現在有消息傳出，義大利阿布魯佐區（Abruzzo）的一間飯店遭到雪崩襲擊，店內數十名旅客可能幾乎喪生。
根據《BBC》報導，18日的地震使得阿布魯佐區的大薩索山（Abruzzo）發生雪崩，鄰近的酒店遭到侵襲，約有30人在雪崩發生時待在飯店內，山區救援隊長表示「有非常多的死傷」。
報導中提到，酒店的部分屋頂坍塌，當地居民雖然緊急通報救援單位，但因暴風雪影響，救難隊難以進入災區救援，第一批人員在週四上午4點，才用滑雪的方式抵達現場，救難人員表示，雪崩發生當下，酒店內至少有20名旅客和7名員工。
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